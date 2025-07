Coopération tuniso-italienne pour la restauration des mosaïques d’El-Jem/Thydrus

La deuxième phase du projet de restauration des mosaïques des maisons romaines (domus) d’El-Jem (Thysdrus) touche à sa fin, dans le cadre de la coopération archéologique tuniso-italienne entre l’Institut national du patrimoine (Inp) et le Parc archéologique du Colisée de Rome. L’INP a annoncé que cette deuxième phase, commencée le 9 juin, s’achèvera le 4 juillet 2025.

La mission de coopération a débuté en avril 2025 par une première phase de relevés au scanner laser 3D, visant à réaliser un relevé topographique et un géoréférencement de cette zone archéologique, avec pour objectif spécifique de constituer une base documentaire solide pour les projets de restauration, tout en permettant la création de modèles 3D pour la reconstruction et la mise en valeur du site.

La deuxième phase, menée par le Parc archéologique du Colisée et l’INP, qui a bénéficié d’un don de l’Italie sous forme de matériaux et d’équipements spécialisés pour la restauration, consiste en la restauration des mosaïques des maisons romaines de Thysdrus. Les opérations ont été confiées au C.S.R. Restauro Beni Culturali de Riccardo Mancinelli, expert en restauration de mosaïques, avec l’assistance et la collaboration des conservateurs et restaurateurs du site archéologique d’El-Jem.

Les travaux réalisés jusqu’à présent ont permis de documenter et de restaurer les mosaïques de trois maisons romaines du site archéologique d’El Jem : la Domus Sollertiana, la Domus del Pavone et la Domus dei Delfini, a indiqué l’INP.

L’ancienne cité de Thysdrus en Tunisie, construite, comme beaucoup d’autres établissements romains en Tunisie, sur l’emplacement de précédents centres puniques, est célèbre dans le monde entier pour les ruines de l’amphithéâtre ainsi que pour les nombreuses maisons et villas décorées de magnifiques mosaïques polychromes, de précieuses fresques, de jardins et de portiques à colonnades.