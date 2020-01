Tarak Dhiab : Cette fois-ci, je serai plus à même de résoudre les problèmes du sport tunisien

Fraîchement proposé pour occuper le poste de ministre de la Jeunesse et des sports par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, l’ancien footballeur, Tarak Dhiab, a fait une brève déclaration médiatique, hier soir, 4 janvier 2020, à propos de cette désignation, sur la chaîne de sport qatarienne pour laquelle il travaille depuis plusieurs années en tant que consultant, Bein Sports.

Interrogé sur ce qu’il en pense par le présentateur d’un studio d’analyse tactique d’un match comptant pour le championnat espagnol de football, Tarak Dhiab a indiqué que le devoir l’appelle et qu’il ne peut pas refuser de servir son pays.

«J’ai eu une première expérience avec ce ministère (entre 2011 et 2013, ndlr) et, à l’époque, je ne connaissais pas bien la maison. Mais aujourd’hui, j’ai une longueur d’avance et je sais en quoi consistent ses problèmes. Le traitement sera sera donc plus facile, malgré la complexité de la tâche», a-t-il ajouté.

Tarak Dhiab est un ancien footballeur, né le 15 juillet 1954 à Tunis. Actif de 1972 à 1990, principalement au sein de l’Espérance sportive de Tunis (EST) et en équipe nationale, il a également évolué dans le championnat saoudien, pour le compte d’Al Ahli Djeddah (1978 – 1980).

Après avoir raccroché les crampons, il a ouvert un magasin d’articles sportifs et a présidé l’Association sportive de l’Ariana (ASA), avant d’opter pour le travail de consultant sportif sur la chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera Sport, devenue par la suite Bein Sports.

Le 24 décembre 2011, il est devenu ministre de la Jeunesse et des sports. Un poste qu’il a occupé sous les gouvernements des dirigeants Nahdhaouis Hammadi Jebali et Ali Larayedh.

En 2014, Ennahdha a voulu faire de lui l’un de ses députés, sur la circonscription de Tunis, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), mais ayant dépassé les délais d’inscription, il n’a pu se présenter aux élections législatives.

En 2018, il est donc proposé par Habib Jemli pour faire partie du prochain gouvernement à la tête du même département qu’en 2011.

La plénière consacrée au vote de confiance pour ce gouvernement est prévu pour ce vendredi, 10 janvier.

C. B. Y.