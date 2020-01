Tourisme: La Tunisie s’ouvre les 60.000 rues de Londres

Partagez 0 Partages

Il y a trois semaines, Kapitalis a rapporté que la Tunisie a été l’heureuse gagnante d’une tombola organisée par le World Travel Market (WTM) 2019 de Londres. Le prix de cette loterie, qui est revenu à notre pays, consiste en un espace publicitaire d’une valeur de 25.000 livres sterling sous forme d’autocollants apposés au flanc des taxis londoniens Sherbet.

Le démarrage de cet événement publicitaire n’a pas manqué d’attirer hier, lundi 6 janvier 2020, l’attention de TaxiPoint, le site britannique spécialisé en news des taxis londoniens.

Cette campagne publicitaire gratuite, dont bénéficie notre pays, permettra de faire mieux connaître la destination Tunisie en cette période cruciale de préparatifs des prochaines saisons touristiques printanière et estivale 2020 – très certainement les saisons les plus importantes de l’année – tout en sachant qu’il n’en coûtera rien comme dépenses à l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Ainsi, les Londoniens – qu’ils soient passagers des taxis électriques noirs de la compagnie Sherbet ou simples piétons – croiseront, ces jours-ci, dans les 60.000 rues de la capitale britannique et sur un rayon de 10 kilomètres à la ronde, le nom «Tunisia» associé à celui du WTM 2019, qui s’est tenu du 4 au 6 novembre dernier, à Londres.

Autant dire, donc, que l’année touristique 2020 pour la destination Tunisie démarre sur les chapeaux de roues…

A notre pays – c’est-à-dire, le ministère du Tourisme, toujours sous la houlette de l’infatigable René Trabelsi, les hôteliers, les voyagistes tunisiens et étrangers, et nos mairies – de capitaliser sur ce bon départ et de surfer sur la bonne fortune de la reprise de l’activité touristique.

M. Ch.