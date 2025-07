Les Tunisiens de Belgique se disent pénalisés par la Tunisie

Le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT) a publié, jeudi 3 juillet 2025, à Bruxelles, Belgique, le communiqué de presse suivant intitulé «Les Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) lâchés en pleine saison de retour au pays».

À l’approche de l’été, comme chaque année, des milliers de Tunisiens résidant en Belgique s’apprêtent à regagner leur pays natal pour passer des vacances en famille, renouer avec leurs racines et retrouver un moment de sérénité après une année de travail.

Or cette année, un obstacle majeur vient compromettre ces retrouvailles tant attendues.

La compagnie aérienne TUI Fly, l’un des rares transporteurs reliant la Belgique à la Tunisie, a suspendu son offre de vols secs vers la Tunisie via internet. Cette décision, prise à la demande des autorités tunisiennes, viserait à interdire la combinaison d’offres à forfait (vol + hôtel) avec des vols seuls.

Pourtant, ce sont précisément ces vols secs qui intéressent la majorité des TRE : ils voyagent pour retrouver leurs familles, non pour séjourner à l’hôtel. Cette mesure, mal adaptée à la réalité des Tunisiens de l’étranger, risque de compromettre leur retour et de porter un grave préjudice à la Tunisie — tant sur le plan économique qu’humain.

Le CVDT dénonce fermement le silence préoccupant de l’ambassade de Tunisie en Belgique face à cette situation inacceptable.



Il est incompréhensible qu’aucune démarche diplomatique ne soit engagée pour défendre les intérêts de nos compatriotes de la diaspora, qui constituent pourtant un pilier vital pour l’économie et la société tunisiennes. Leur engagement constant envers le pays mérite respect et considération, non négligence.

Nous appelons les autorités tunisiennes à reconsidérer sans délai cette mesure restrictive et à rétablir l’accès aux vols secs, permettant ainsi aux Tunisiens de l’étranger de rentrer au pays dans la dignité, sans obstacle ni humiliation. Il en va de l’image du pays, du lien essentiel avec sa diaspora, et du respect de droits fondamentaux à la mobilité.

Nous enjoignons également l’ambassade de Tunisie à Bruxelles à agir avec responsabilité et diligence, dans un esprit de service public et de solidarité nationale, pour protéger les intérêts légitimes de nos concitoyens.

Nous rappelons qu’en 2015, lors du boycott touristique européen consécutif aux attentats de Sousse et du Bardo, le CVDT avait organisé deux vols de solidarité, en partenariat avec des personnalités belges (élus, journalistes, membres de la société civile), afin de manifester un soutien concret au peuple tunisien et de lutter contre les amalgames.

Pour un été sans exclusion. Pour une Tunisie qui rassemble.

Le CVDT, présidée Fethi El Hadjali, est une ONG dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (Ecosoc).

Communiqué.