Cinéma l Sélection de 6 projets de coproductions italo-tunisiennes

La Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel du ministère italien de la Culture a publié le classement final des projets admis au Fonds bilatéral de co-développement cinématographique Italie-Tunisie, pour l’exercice 2024.

Six longs métrages ont été sélectionnés pour un financement de 30 000 euros (132 000 dinars) chacun, avec une dotation totale de 180 000 euros (612 000 DINARS° allouée par la partie italienne.

Les projets ont été examinés par la commission mixte italo-tunisienne qui s’est réunie le 8 avril. Des coproductions entre sociétés italiennes et tunisiennes ont participé à la sélection, conformément à l’accord intergouvernemental signé à Cannes en 2018 pour promouvoir la coproduction entre les deux pays. Le fonds comprend également une quote-part complémentaire mise à disposition par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), d’un montant d’environ 100 000 euros (339 000 dinars tunisiens).

Parmi les titres financés figurent ‘‘Baba’’ de Giuseppe Capotondi (Indiana Production et Cinetelefilms), ‘‘El Haouaria – Eau et Vent’’ de Marcello Bivona (Qaja Media et 5/5 Production), ‘‘La stagione dell’amore’’ de Salvatore Allocca (Eurofilm et Lobsters Prod), ‘‘Pro-Contro’’ de Roberto Lippolis (Ventitré et Video International Production), ‘‘Sguardo profondo’’ de Paola Beatrice Ortolani (Sevenhalf Lab et Instinct Bleu) et ‘‘Solastalgia’’, signés par le couple Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi (Chiotto Film et Utopia Films). Sept projets n’ont pas été admis au financement.

Côté tunisien, les projets sélectionnés sont « ‘‘Sadok et ses frères’’ d’Oumeyma Trabelsi (Hania production et Arteria Films), ‘‘Les sept jours’’ d’Ines Ben Othman (Yol films house et Flicktales), ‘‘Maurizio Valenzi et les Italiens de Tunis’’ de Mohamed Challouf (Caravanes production et Casa del vision srl), ‘‘Malentendu’’ de Sarah Abidi (Synergie production et Momotty srl), ‘‘Cirta’’ de Seif Eddine Chedda (Muja film Sirrocco et Slingshots films) et ‘‘تكلم’’ de Nejib Khetiri (Mesanges Films et Samarcanda Films).

Avec cette intervention, les institutions cinématographiques des deux pays confirment leur volonté de renforcer la coopération culturelle et de favoriser la circulation d’histoires communes dans l’espace méditerranéen.

Le prochain appel à projets pour l’année 2025 est prévu pour l’automne.

D’après Ansamed.