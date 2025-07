A Tunis l Formation de jeunes africains aux industries culturelles et créatives

L’Association du multimédia et de l’audiovisuel (Amavi) organise du 30 juin au 5 juillet 2025 à Tunis la première cohorte du programme «Ateliers Sud-Sud : Ici et ailleurs», marquant ainsi une étape significative dans le renforcement des capacités des jeunes talents des industries culturelles et créatives (ICC) en l’Afrique.

Ce projet panafricain, qui s’étend sur 24 mois, implique une collaboration enrichissante entre des acteurs culturels de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Kenya et de la Côte d’Ivoire.

Les ICC représentent un secteur dynamique et en pleine expansion en Afrique, jouant un rôle central dans l’innovation et le développement socio-économique. Cependant, les jeunes créateurs font face à de nombreux défis, notamment le manque de financement, des réseaux professionnels restreints et l’absence de mentorat structuré. Le programme « Ateliers Sud-Sud » se positionne comme une réponse à ces enjeux, en offrant une plateforme pour le co-développement de projets culturels innovants et la création de contenus qui reflètent la diversité des cultures africaines.

Parcours de cocréation et développement de projet

La première cohorte, en cours à Tacir Lab Tunis dans le cadre de Dar Bach Hamba, réunit des participants de de Tunisie, du Maroc et du Sénégal, chacun apportant son propre projet culturel. Les participants bénéficient d’une série d’ateliers qui allient théorie et pratique, favorisant ainsi l’échange d’idées et la collaboration.

Pendant une semaine, les jeunes créateurs sont plongés dans un environnement d’apprentissage dynamique, où ils ont l’occasion de développer leurs compétences à travers divers ateliers interactifs. Ces sessions portent sur des thèmes essentiels tels que le panorama des ICC, le design thinking, le storytelling, et l’idéation, leur permettant de mieux comprendre les défis et les opportunités qui se présentent à eux. Grâce à des méthodes innovantes et un accompagnement personnalisé, ils travaillent sur la mise en scène de leurs projets, élaborent des prototypes, et réalisent des études de marché. Cette approche collaborative renforce non seulement leur capacité à formuler des propositions artistiques pertinentes, mais favorise également des échanges enrichissants entre les créateurs, consolidant ainsi un réseau créatif transnational.

Un impact durable et transnational

Le programme « Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs » vise à établir un réseau solide de jeunes talents, facilitant les échanges transnationaux et l’émulation créative. Chaque cohorte accueille 15 jeunes créateurs qui sont accompagnés dans le développement de leurs projets. Les résultats de cette première cohorte devraient avoir un impact durable sur les ICC en Afrique, favorisant l’émergence de propositions artistiques et entrepreneuriales innovantes.

À l’avenir, le programme prévoit d’étendre ses activités au Kenya et à la Côte d’Ivoire en 2026, renforçant ainsi la dynamique de coopération entre les pays participants.

L’initiative « Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs » représente une avancée majeure pour les jeunes créateurs africains, leur offrant les outils et le soutien nécessaires pour surmonter les défis actuels.

Avec le soutien d’organisations partenaires telles que la Fondation Hiba-Kawaliss (Maroc), Fidadoc (Maroc), DocA (Kenya), et Les Films du Continent (Côte d’Ivoire), ainsi que des partenaires financiers comme la Coopération suisse et le Fonds d’expertise français, ce programme cherche à transformer le paysage culturel de la région.