Sousse cherche à diversifier son offre touristique

Depuis plus d’une année, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat multiplie les initiatives à travers la publication de nouveaux cahiers de charges et de textes réglementaires visant à mettre fin au confinement de l’offre touristique dans le balnéaire et à sa diversification.

Ces initiatives commencent à être visibles dans certaines stations zones touristiques comme celle de Sousse. Il est devenu possible, aujourd’hui, de trouver, dans les annonces des journaux nationaux et spécialisés, des insertions publicitaires faisant état de la disponibilité de nouveaux produits tournant le dos à la mer. Parmi ceux-ci, on peut citer les maisons d’hôtes dans la médina, les résidences rurales et les maisons de charme, des produits fortement réglementés et encadrés par les commissariats régionaux au tourisme.

Ainsi, une maison d’hôtes à la médina doit comporter au moins cinq chambres et une capacité d’hébergement de 15 lits et utiliser des produits traditionnels devant valoriser le patrimoine artisanal et culturel de la médina.

Selon des statistiques officielles, la médina de Sousse compte actuellement 5 maisons d’hôtes tandis que d’autres sont actuellement en cours d’aménagement et seront fin prêtes pour la prochaine saison touristique.

Selon la même source, une résidence rurale est aménagée à Kalaat Kebira tandis que d’autres sont programmées à Hergla et Enfidha. D’après le cahier de charges, ces résidences doivent être aménagées au moins sur un hectare de terrain, lequel doit préserver, obligatoirement, son statut de terre agricole. L’objectif est d’encourager les agriculteurs à s’assurer une nouvelle source de revenus et à se sédentariser.

Les seules conditions demandées consistent à utiliser des matériaux locaux pour la construction de ce type de résidence, à s’approvisionner en produits biologiques locaux (miel, huile d’olive, pain traditionnel, cuisine traditionnelle…), à faire travailler les femmes et hommes de proximité et à impliquer le touriste dans la vie de tous les jours.

Il s’agit de nouveaux produits qui vont faire boule de neige dans tout le pays d’autant plus que des centaines de milliers de touristes viennent en Tunisie pour découvrir le mode de vie des Tunisiens. C’est le cas particulièrement des touristes chinois.

Khémaies Krimi