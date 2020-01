Formation du gouvernement : Qalb Tounes n’a pas d’objection contre Elyes Fakhfakh

Qalb Tounes a affirmé ce soir, mardi 21 janvier 2020, ne pas avoir d’objection contre Elyes Fakhfakh, chargé, hier, par le président de la république, Kaïs Saïed, de former le prochain gouvernement. Le Parti de Nabil Karoui, a cependant exprimé son «insatisfaction de la méthode adoptée par le chef de l’Etat pour choisir son candidat».

«Le président de la république n’a pas consulté les vainqueurs des élections et n’a pas tenu compte des noms proposés par la majorité des partis», lit-on dans un communiqué, publiée par Qalb Tounes, après la réunion de son bureau politique.

Quant au choix d’Elyes Fakhfakh, Qalb Tounes affirme ne pas avoir de réserves et a appelé le chef du gouvernement désigné à «s’ouvrir à tous les partis et aux organisations, sans exclusion, et à les consulter, pour assurer un soutien politique et parlementaire, nécessaire pour relever les défis et faire sortir le pays de la crise socio-économique».

Rappelons que Qalb Tounes avait proposé Lamia Fourati, Ridha Ben Mosbah, Hakim Ben Hammouda et Fadhel Abdelkefi.

Ce dernier avait également été proposé par le parti islamiste Ennahdha, Nidaa Tounes, Afek Tounes, Machrou et Al-Badil Ettounsi.

Quant à Elyes Fakhfakh, il avait été proposé par Tahya Tounes et soutenu par Attayar.

Après sa désignation, par Kaïs Saïed, Ennahdha a également indiqué ne pas avoir d’objection.

Y. N.