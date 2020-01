Le Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture en février 2020

La 3e édition du Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture se tiendra du 5 au 16 février 2020 à Tunis, sous le slogan «L’art et la culture font face à la violence» à la Maison de la Culture Chokri Belaid de Jebel Djelloud, au sud de Tunis.

Organisé en collaboration avec la Société internationale pour la culture et les arts, le Forum mondial Chokri Belaid pour les arts et la culture comportera un riche programme, avec des spectacles de théâtre, de chant et de musique, mais aussi des projections de cinéma, des récitals de poésie, des conférences et diverses animations culturelles.

Le forum porte le nom du dirigeant de gauche Chokri Belaid, ancien secrétaire général du Parti des patriotes démocrate unifié (Watad) et co-fondateur du Front populaire, avocat et poète, assassiné par des extrémistes religieux, le 6 février 2013, devant chez lui, à El-Menzah 6, par des extrémistes religieux.

A. M.