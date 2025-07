Tunisie | Les accidents de la route mortels en hausse de 9,9%

Selon les données publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR), 598 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route entre le 1er janvier et le 10 juillet 2025, contre 544 à la même période l’année dernière, soit une hausse de 9,9%. Ceci malgré une baisse de 16,14% du nombre d’accidents, passant de 3 066 à 2 571.

Selon l’Observatoire, le nombre de blessés a diminué de 17,42%, avec 3 390 au 10 juillet de cette année, contre 4 105 à la même période l’année dernière.

Les principales causes d’accidents de la route sont la distraction et le manque d’attention (40,3%), l’excès de vitesse (15,3%) et le non-respect de la priorité (9%), indique la même source.