Douane : Saisie de 115 MD de marchandises de contrebande au premier semestre 2025

La Direction de la douane tunisienne a annoncé que la garde douanière a réalisé des saisies records de marchandises de contrebande au cours des six premiers mois de l’année 2025.

Ces opérations, menées sur l’ensemble du territoire national, s’inscrivent dans le cadre des efforts menés pour combattre la contrebande et ses réseaux, lit-on dans un communiqué de la douane publié ce lundi 14 juillet 2025.

La valeur totale des marchandises saisies a dépassé les 115 millions de dinars tunisiens lors de différentes opérations menées à Tunis, Jendouba, Sousse, Gafsa, Médenine et Sfax, précise la même source, en indiquant que parmi les prises les plus importantes, on compte des produits stupéfiants notamment de la cocaïne et du cannabis, totalisant plus de 50 kg de drogue saisie.

La garde douanière a également saisi plusieurs quantités de cigarettes, de pièces automobiles, de l’or et du corail ainsi que des devises détenues illégalement, ajoute encore la douane dans son communiqué.

