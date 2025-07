« Dialogue des cordes 2 » du maestro Kamel Ferjani au Festival de Hammamet

Dans le cadre de la programmation officielle de la 59 ème édition du Festival International de Hammamet, le spectacle « Dialogue des cordes 2 » du maestro Kamel Ferjani sera présenté le mardi 22 juillet 2025.

C’est un nouveau projet artistique qui se propose de jeter des ponts entre l’Orient et l’Occident à travers la musique et de défendre l’idée selon laquelle la Diversité culturelle devra être considérée comme un vecteur de la richesse artistique et de l’humanisme plutôt qu’un prétexte de division et de conflit entre les peuples.

Le projet adopte une approche artistique qui se base essentiellement sur un vrai travail de recherche musicale dans les domaines de l’orchestration et de l’interprétation afin d’arriver à construire un genre d’interaction et une symbiose entre les systèmes musicaux orientaux et occidentaux sur le plan du rythme, de la mélodie et de l’harmonie, sans pour autant toucher aux spécificités et caractéristiques modales, tonales et rythmiques des œuvres qui seront présentées lors du concert. Ce travail mène vers une unité entre les différentes composantes de la musique à savoir la poésie, la rythmique et la mélodie tout en abolissant les frontières et en gardant l’esthétique originelle de chaque pièce présentée.

Ainsi, Le dialogue des cordes est un concert de musique qui proposera au public une nouvelle expérience de l’écoute d’une musique reprenant des classiques de la musique du Moyen-Orient et du Maghreb dans une mouture orchestrale polyphonique sans perdre de vue ses fondements modaux et rythmiques ni ses subtilités de ses styles.

En outre, le public sera invité à redécouvrir certaines œuvres occidentales connues à l’échelle mondiale revisitées à travers le prisme de la poésie de Adam Fathi et Khaled Waghlani et des solos du Qanûn (instrument de référence dans la musique classique arabe). Le concert « Dialogue des Cordes » proposera également quelques nouvelles compositions de Ouanés Khligène et de Kamel Ferjani.

Le choix des voix qui interpréteront le programme du concert « Dialogue des Cordes » a été le fruit d’une réflexion réelle car il ne s’agira pas d’une simple exécution vocale de la mélodie et du poème mais sans doute d’un travail d’interprétation exigeant du point de vue de la tessiture vocale et de la maîtrise des différents styles musicaux. Ceci a mené le concepteur de ce projet à choisir un groupe de chanteurs représentant les trois générations de la chansons tunisiennes, qui possédent des capacités vocales sans failles et un savoir faire à toute épreuve comme Slim Dammek, Rihab Seghaier, Bouthaina Nabouli et Haythem guediri.

