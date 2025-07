Orientation universitaire | Liens suspects : Le ministère met en garde les nouveaux bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a alerté contre de fausses annonces circulant sur les réseaux sociaux via des liens frauduleux liés à l’orientation universitaire.

Dans un communiqué publié ce lundi 14 juillet 2025, le département de l’Enseignement supérieur précise que ces publications frauduleuses et qui usurpent son identité, invitent les nouveaux bacheliers à fournir leurs données personnelles via des liens Google Forms, prétendument dans le cadre des journées nationales d’information sur l’orientation universitaire.

Le ministère a catégoriquement démenti tout lien avec ces pages jugées suspectes, en rappelant que la transmission des données des nouveaux bacheliers se fait exclusivement de manière officielle entre les structures compétentes et que pour toute information relative à l’orientation universitaire, les seuls canaux de communication autorisés sont le courrier électronique, les SMS et le site officiel de l’orientation universitaire : www.orientation.tn.

Face à ces pratiques trompeuses, le ministère a annoncé avoir engagé des procédures légales contre les auteurs de cette fraude et a appelé les nouveaux bacheliers à faire preuve de vigilance, à ne pas se laisser duper par ces fausses annonces et, surtout, à éviter de partager leurs données personnelles sur des plateformes non vérifiées.

Y. N.