Tunisie | El-Jem résonne des airs des grands classiques italiens

La soirée d’ouverture du 38e édition du Festival international de musique symphonique d’El-Jem avec l’Orchestra da Camera Fiorentina (Italie), jeudi 13 juillet 2025, a été un grand succès. Elle s’est déroulée à guichets fermés et des applaudissements nourris ont accueilli les musiciens dirigés par le maestro Giuseppe Lanzetta.

Dans le cadre évocateur du Petit Colisée romain, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, l’Orchestra da Camera Fiorentina a enchanté le public avec les notes d’airs célèbres de compositeurs tels que Giacomo Puccini, Ennio Morricone, Nino Rota et Nicola Piovani, ainsi que d’autres grands classiques italiens, qui ont résonné dans les pierres millénaires de Tysdrus. Un moment suspendu, entre émotion, lumière et virtuosité.

«Ce site magnifique, symbole de notre histoire commune et jumelé avec le Colisée de Rome, fait l’objet d’une collaboration fructueuse entre le Parc archéologique du Colisée et l’Institut national du patrimoine (INP) en Tunisie, qui œuvrent ensemble à sa préservation et à sa promotion», a déclaré à cette occasion l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, tout en remerciant tous ceux qui ont rendu cet événement possible.

Parmi les soutiens de cette initiative figurent l’Institut culturel italien de Tunis, la Région Toscane et le Consulat général honoraire de Tunisie à Florence.

I. B.