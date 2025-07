Tunisie | Politique sociale de l’Etat et surenchère populiste

Un groupe de députés a présenté une proposition de loi organique, s’inscrivant dans le cadre de l’orientation sociale de l’État et qui vise à permettre aux mères actives de concilier vie professionnelle et vie familiale, à travers une série de mesures protectrices et incitatives, applicables aussi bien dans le secteur public que privé.

C’est ce qu’a annoncé le député Yosri Baouab, lundi 14 juillet 2025, lors de son intervention dans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque, ajoutant que le projet de loi comprend 15 articles et prévoit une allocation mensuelle de maternité, calculée selon le nombre d’enfants de moins de 12 ans (150 dinars pour le premier, puis 100 pour chaque enfant supplémentaire).

Le texte prévoit également l’octroi de jours de congé exceptionnels (jusqu’à 5 par an), en cas d’urgence liée à la santé des enfants, sans prélèvement sur le congé annuel, ainsi que la possibilité pour les femmes enceintes ou allaitantes de reporter ou de reprogrammer les examens professionnels, afin de garantir des conditions d’évaluation équitables.

Conscient sans doute du fait que ces générosités viennent au plus mauvais moment, les finances publiques étant dans un très mauvais état (déficit budgétaire, endettement, etc.), le député a cru devoir préciser que des mécanismes de financement innovants sont proposés, afin d’assurer la mise en œuvre de ce projet, sans alourdir les charges de l’État.

On serait curieux de découvrir ces «mécanismes de financement innovants» auxquels personne avant M. Baouab et ses collègues n’ont pensé pour jauger du sérieux et de la crédibilité de tels «cadeaux» couteux que l’on s’échine désormais à offrir au peuple dans le cadre de la fameuse politique sociale de l’Etat.

La seule conséquence prévisible de cette surenchère populiste c’est le creusement des déficits publics et l’aggravation de l’endettement extérieur. La politique du «en veux-tu, en voilà», on sait où ça mène : dans le mur de la dette!

I. B.