Handball : la Tunisie ne fait pas le poids devant l’Egypte

Les Pharaons ont dominé outrageusement les Aigles de Carthage.

La Tunisie a perdu son titre de championne d’Afrique de handball après sa défaite dimanche soir, 26 janvier 2020, en finale devant l’Egypte 23- 27 (11-15). La Tunisie a échoué également dans son objectif de décrocher un billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Cette finale a été suspendue 2 minutes avant terme pour cause de jets de projectiles sur le parquet et contre les joueurs égyptiens, ce qui laisse supposer que la Confédération africaine de handball (CAHB) va infliger des sanctions graves à la Tunisie.

Méconnaissables en défense comme en attaque, les Tunisiens sont tombés face à une sélection égyptienne solide et sereine. Ils ont raté leur grand rendez-vous en raison d’une gestion catastrophique du groupe (15 joueurs utilisés en première mi-temps contre seulement 10 égyptiens tout le long du match), d’une tension exagérée sur le banc ainsi que des ratages monstres en cours du jeu.

Bref, les Tunisiens ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes mais cette contre-performance va très probablement coûter sa place au coach espagnol Toni Gerona, qui est tenu, rappelons-le, par un contrat à objectifs, à savoir le titre africain et la qualification aux JO 2020.

Les traits fermes des Tunisiens traduisent leur immense déception de perdre leur couronne africaine devant leur public : ils étaient brouillons et méconnaissables.

Les joueurs, pour leur part, assument la plus grosse responsabilité dans la perte de leur couronne africaine, car à aucun moment ils n’ont montré qu’ils étaient capables de rivaliser avec leurs adversaires. Ils avaient, individuellement, les moyens techniques à faire valoir, mais ce sont les arguments tactiques qui ont le plus fait défaut et, surtout aussi, la force mentale, celle que possèdent les vrais champions. Les Aigles de Carthage n’en sont visiblement pas. Hier, ils ont volé très bas…

H. M.