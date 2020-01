Santé : Pas de coronavirus en Tunisie, il faut rester vigilant et éviter la propagation des rumeurs

La présidente de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a assuré que le ministère de la Santé et les différents intervenants ont mis en place toutes les mesures préventives contre le coronavirus. Elle appelle à rester vigilant et surtout à éviter la propagation des rumeurs.

Intervenant ce soir, mercredi 29 janvier 2020 sur la chaîne Watania 1, Mme Ben Alaya a ajouté qu’aucun cas n’a été détecté en Tunisie et que le ministère de la Santé reste vigilant, en rappelant que le plan national de prévention est suivi 24h/24 par le Comité mis en place par le ministère et en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et qu’il ne fallait pas semer la panique en diffusant des rumeurs.

La présidente de l’ONMNE a aussi indiqué que des équipes médicales dédiées sont prêtes pour les éventuelles interventions d’urgence, en ajoutant que le ministère a mis à disposition de tous ceux qui ressentent des symptômes liés au coronavirus un N° de téléphone (190), pour bénéficier d’une assistance médicale.

«En cas de doute, il faut appeler le 190, éviter tout contact avec les membres de la famille et ne pas se rendre au médecin afin d’éviter une éventuelle contagion. L’équipe médicale spécialisée se rendra au domicile de l’appelant et prendra les mesures nécessaires», a-t-elle insisté.

Rappelons que la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, a été reçue cet après-midi, par le président de la république Kaïs Saïed, au Palais de Carthage, et lui a présenté les mesures de sécurité mises en place, dans les différents aéroports du pays, tout en rappelant à son tour, qu’aucun cas de coronavirus n’a été détecté en Tunisie.

Notons que la ministre a aussi organisé ce soir, une 5e réunion, avec le comité du suivi et les intervenants afin de suivre le bon déroulement des recommandations et du plan nation mis en place par son département en collaboration avec d’autres ministères.

Le département de la Santé a également diffusé un document explicatif des symptômes du coronavirus et de l’attitude à adopter en cas de doute. (voir ci-dessous)

Y. N.