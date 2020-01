«Omerta» : Le virage de l’Espérance sportive en photographies

L’espace culturel El Makhzen à Bab Souika accueillera à partir d’aujourd’hui, vendredi 31 janvier et jusqu’au 9 février 2020, ‘‘Omerta’’, une exposition photographique de Bayrem Ben Mrad, offrant une immersion inédite dans les coulisses du virage de l’Espérance sportive de Tunis (EST).

À l’occasion de la célébration du 101e anniversaire de l’EST (fondée le 15 janvier 1919 à Bab Souika), une exposition rétrospective signée le jeune photographe Bayrem Ben Mrad donnera à voir au public une série d’une quarantaine de photographies inédites prises durant cette année centenaire qui vient de s’écouler et qui fut riche en victoires et en titres pour le plus ancien des clubs de football en Tunisie.

Bayrem Ben Mrad a choisi d’orienter son objectif non pas sur le terrain et les joueurs mais plutôt du côté des gradins pour mettre la lumière sur la ferveur et la passion des fans espérantistes. L’idée est d’offrir une immersion sensationnelle dans les moments d’euphorie ayant marqué cette année de fête partagée par des milliers de fidèles supporteurs qui continuent d’enflammer le virage du club aux rayures rouges et jaunes.

Le vernissage aura lieu cet après-midi, à partir de 17h, à l’espace El Makhzen, à Bab Souika.

Fawz Ben Ali