Sommet du droit à Paris: Berjeblawyers remporte le trophée d’or du meilleur cabinet d’Afrique du nord

L’avocat tunisien, Me Aslan Berjeb a annoncé que son cabinet Berjeblawyers, sis à Tunis, a remporté le trophée d’or du meilleur cabinet d’avocats d’Afrique du nord, lors de la cérémonie du Sommet du droit, organisée dans la soirée du jeudi 30 janvier 2020, au Pavillon d’Armenonville, à Paris.

«Très ému et émotionné…Je n’en crois pas mes yeux. And the winner is…Berjeblawyers !», a commenté Me Berjeb, en postant, sur son compte Facebook, les photos de la remise du Prix, qu’il vient de décrocher lors de ce sommet, qui rend «hommage à l’excellence des spécialistes les plus performants du droit».

Près de 1.000 participants ont pris part au Sommet qui s’est clôturé, par une cérémonie de remises de prix , attribués par un jury composé de plus de 160 professionnels.





Créé en 2003, Brerjeblawyers est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires en Tunisie, qui intervient en conseil et en contentieux, pour des groupes internationaux tunisiens et étrangers, pour leurs activités ou celles de leurs filiales en Tunisie, ainsi que pour des entreprises tunisiennes, ayant des activités à l’étranger.

Y. N.