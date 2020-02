Plainte pour viol collectif d’une ado au Kef : Deux mineurs de 14 et 16 ans arrêtés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, cet après-midi, mardi 4 février 2020, l’arrestation de 2 mineurs de 14 et 16 ans, accusés du viol collectif d’une adolescente de 15 ans. Sa mère a porté plainte en découvrant une vidéo de sa fille nue, diffusée sur les réseaux sociaux par les accusés. Deux autres complices sont recherchés.

Suite à la plainte, la mineure a été entendue, en présence de sa maman et d’un spécialiste de l’enfance, et a indiqué avoir accompagné de force, le mois dernier, 4 adolescents, dans un terrain abandonné dans la localité de Aïn Kolla, précise le ministère dans un communiqué.

L’adolescente affirme avoir été violée, violentée et filmée par l’un de ces agresseurs, en ajoutant que ces derniers, l’ont récemment contactée pour qu’elle retourne avec eux à Aïn Kolla et accepte de coucher avec eux, en menaçant de publier la vidéo, filmée il y a un mois, si elle refuse «leur proposition».

Elle a refusé ce chantage et les agresseurs ont… publié la vidéo hier soir, sur les réseaux sociaux.

Deux d’entre eux ont été reconnus et arrêtés par la police et l’affaire a été prise en charge par la brigade de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Le ministère public a ordonné la mise en détention du suspect de 16 ans et a maintenu le second, âgé de 14 ans, en état de liberté provisoire, en attendant sa comparution devant le juge pour enfant.

L’enquête se poursuit, ajoute la même source.

