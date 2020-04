Alerte météo : Pluies, vents et baisse des températures

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué aujourd’hui, dimanche 19 avril 2020, dans une alerte météo, que la situation météorologique sera favorable, dès demain, à des pluies temporairement orageuses et des vents forts atteignant 90 km/h

Ces pluies intéresseront d’abord l’ouest du pays puis progressivement les autres régions, notamment l’extrême nord où elles seront intenses avec des chutes de grêle par endroits, ajoute l’INM, en précisant que les vents souffleront fort, atteignant 90 km/h en rafales et sous orages, engendrant des phénomènes locaux de sable dans le sud tunisien.

Quant aux températures, elles connaîtront une baisse et seront comprises entre 18 et 24°C au nord et entre 24 et 28°C sur le reste du pays, atteignant 30°C à l’extrême-sud.

Ce temps capricieux se poursuivra, au moins, jusqu’à mercredi prochain ajoute l’Institut.

Y. N.