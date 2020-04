Bloqués à Djerba, des citoyens veulent quitter l’île et retourner dans leurs villes d’origine (Vidéo)

Bloqués à Djerba à cause du confinement et l’interdiction de se déplacer entre les régions, des citoyens ont manifesté aujourd’hui, lundi 20 avril 2020, devant le siège de la délégation de Midoun, pour demander une autorisation afin de pouvoir retourner dans leurs villes d’origine.

Les manifestants, pour la plupart des travailleurs dans le domaine touristique, d’autres en vacances à Djerba, se sont vus contraints de rester dans l’île suite aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Ils ont indiqué qu’ils se sont retrouvés sans ressources, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins, ni même payer leurs loyers, menacés de se retrouver dans la rue.

Selon leur récit, ils ont appelé, il y a 20 jours à pouvoir rentrer chez eux et les autorités locales leur ont promis de les rapatrier dans leurs villes d’origine avant ramadan, mais n’ont pas tenu leurs promesses.

ميدون مجموعة من المواطنين أصيلي الولايات الاخرى يطالبون بالسماح لهم بمغادرة الجزيرة امام تدهور اوضاعهم وبعدهم عن ذويهم.. من بين العالقين نساء وشباب وكبار السن… بعضهم اضطر للمبيت في العراء والبعض الآخر في بنايات مهجورة او بصدد البناء…. وضعيات اجتماعية تتطلب التدخل العاجل Publiée par Djerba scoop sur Lundi 20 avril 2020

«L’Etat a pu rapatrier des Tunisiens bloqués à l’étranger, nous demandons nous aussi à rentrer chez nous, car nous sommes loin de nos familles et ici, sans travail, nous n’avons plus le sous, nous sommes en souffrance, nous avons faim et ceux qui sont malades n’ont même pas de quoi se soigner. En rentrant chez nous, nous resterons 14 jours à l’isolement, mais on doit rentrer pour vivre dignement», ont déploré les protestataires.

Y. N.