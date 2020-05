Ennahdha dénonce des «campagnes suspectes incitant à l’anarchie et visant l’Assemblée et son président Ghannouchi»

Le parti islamiste Ennahdha a publié un communiqué, ce soir, vendredi 1er mai 2020, où il dénonce des «campagnes suspectes incitant à l’anarchie et visant l’Assemblée et son président Rached Ghannouchi»...

Le communiqué a été publié après la réunion périodique du bureau exécutif d’Ennahdha, qui a également dénoncé des déclarations politiques (sans précisions), estimant que celles-ci ne servent qu’à alimenter les conflits et à affaiblir les efforts de l’Etat dans la lutte contre le coronavirus et perturber la stabilité économique et sociale du pays, (sic!)

Pour le parti islamiste ces «campagnes suspecte œuvrent à déstabiliser le processus démocratique et affaiblir les institutions de l’Etat alors le pays fait face à des défis sanitaires et économiques exceptionnels», insiste Ennahdha.

Si Ennahdha n’a pas cité les partis à qui elle reprochent ce qu’il a appelé «campagnes suspectes», on sait que le Parti destourien libre (PDL) a récemment gagné une autre bataille contre le parti islamiste en, faisant suspendre l’examen de deux projets de loi relatifs à des accords avec le Qatar et la Turquie, et auxquels Rached Ghannouchi tenait particulièrement.

Il avait même tout fait pour organiser rapidement la plénière consacrées à leur examen, bien qu’il n’y avait aucune urgence et que d’autres projets de loi attendent dans les tiroirs…

Le PDL,soutenu par plusieurs parties, avait alors saisi le tribunal administratif et le gouvernement a entre temps envoyé une correspondance à l’Assemblée pour reporter ladite plénière.

Y. N.