Hausse des appels au 190 : Dr Abdelmoumen craint une recrudescence des contaminations du Covid-19

Partagez 0 Partages

«Hier j’étais septique à cause du relâchement des mesures de confinement et de distanciation. Et depuis hier à la salle de régulation du SAMU 01 on observe une reprise du pic d’appel téléphonique pour symptomatologie Covid-19. Ceci me semble inquiétant», a écrit Dr Samir Abdelmoumen, membre de la Commission de lutte contre le coronavirus auprès ministère de la Santé.

Le médecin urgentiste avait également alerté hier, sur ce relâchement constaté quelques jours avant le début du mois de ramadan, qui a commencé la semaine dernière et à la lumière des chiffres relativement «rassurants», diffusés par le ministère de la Santé sur l’évolution du coronavirus en Tunisie : «la nonchalance de cette semaine risque de nous coûter très cher», avait-il alerté.

De son côté Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), avait indiqué, hier, sur Watania 1 que le «tourbillon coronavirus n’était pas terminé».

«Nous n’en sommes pas encore sortis», avait-elle dit, en appelant à la vigilance et au respect du confinement et des mesures décidées par les autorités pour lutter contre le coronavirus.

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, avait lui aussi, appelé au respects des règles sanitaires du confinement ciblé devant démarrer dans 3 jours, soit le 4 mai, en affirmant que nous ne sommes pas à l’abri d’une 2e vague de la pandémie.

«On ne peut pas prétendre avoir gagné un match juste parce que nous avons remporté la première mi-temps», avait-il, lui aussi alerté.

Y. N.