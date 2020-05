La Steg coupe l’électricité à plusieurs restaurants touristiques

La Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) exprime, dans un communiqué publié ce jeudi 7 mai 2020, son étonnement et son indignation après la coupure de l’électricité dans plusieurs restaurants touristiques, effectuée par la Société tunisienne de l’électricité e du gaz (Steg).

Cette mesure, prise pour non-paiement de la facture d’électricité, «est à l’origine d’importants dégâts pour ce qui est des produits alimentaires en stock dans les installations frigorifiques», précise la FTRT.

«Elle intervient à un moment ou le secteur est frappé de plein fouet par la crise de coronavirus et qui a occasionné un arrêt total de l’activité. Elle intervient également à un moment ou toutes les instances de l’Etat sont mobilisées pour soutenir le secteur touristique avec toutes ses composantes dans le souci de préserver les entreprises et les emplois», ajoute la FTRT, dans son communiqué, tout en rappelant que «les restaurants touristiques sont des entités touristiques et économiques qui ont des charges à honorer en vue de contribuer à une paix sociale dans le secteur.»

La FTRT demande, par conséquent, à la Steg de réviser cette mesure et de faire bénéficier ces établissements des facilités de paiement dans l’attente de la reprise de l’activité dans le secteur.

Les adhérents de FTRT «sont toujours dans l’attente de la concrétisation des mesures prises par le gouvernement dont notamment l’accès au crédit bancaire, le chômage technique et les mesures que stipule la plateforme du ministère des Affaires sociales», conclue le communiqué.

I. B.