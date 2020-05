Covid-19-Tunisie : Ni immunité carthaginoise ni gastronomie épicée…

Partagez 0 Partages



Dans leur guerre contre le coronavirus, les Tunisiens n’ont pas opposé une bonne résistance grâce à leur immunité carthaginoise ou à leur gastronomie épicée, mais au sens de responsabilité de beaucoup d’entre eux qui continuent de respecter les consignes des autorités sanitaires.

Par Pr Faouzi Addad *

La série des 5 jours sans nouvelle contamination par le coronavirus vient de tomber avec la détection de 3 nouveaux cas. Certains d’entre nous faisaient fièrement la collection des zéros et le monde essayait de décortiquer ce fameux «miracle Tunisien». Quel est ce pays où le coronavirus semble ne pas apprécier son séjour malgré ses belles plages et ses beaux paysages ? Notre immunité carthaginoise et notre gastronomie épicée faisaient la une de certains de nos journaux électroniques.

Le virus circule encore mais à faible vitesse

Bon, soyons raisonnables : nous avions prédit la réapparition de quelques cas, que cela soit à travers des Tunisiens de retour de l’étranger ou de manière interne car le virus est toujours en circulation mais à faible vitesse. Il n’y a pas de quoi annuler le programme du weekend ou celui des prochaines vacances.

Par contre, il convient de rester vigilant. Le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains sont toujours d’actualité. Réduire les déplacements d’une région à l’autre, lors du prochain Aid El-Fitr, est aussi une responsabilité citoyenne. Ce sont les mairies qui doivent aujourd’hui faire respecter, sur le plan local, toutes ces mesures et veiller à éviter tout relâchement. Il n’y aura pas de seconde vague tant que nous continuerons à respecter les consignes.

La guerre est loin d’être encore gagnée

Par ailleurs, les guéguerres récentes de nos politiciens, qui semblent avoir prématurément mis les pieds dans l’après Covid-19, ne doivent pas détourner notre attention de notre véritable ennemi.

Pour notre part, nous continuons à rappeler que cette guerre-là est loin d’être encore finie. Un nouveau sursaut de responsabilité de tous les Tunisiens est plus que nécessaire.

* Professeur en cardiologie