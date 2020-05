Saïed: «La Tunisie est un seul État, représenté par un seul président à l’intérieur et à l’extérieur»

Partagez 0 Partages

«La Tunisie est un seul État, représenté par un seul président à l’intérieur et à l’extérieur», a lancé le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, ce soir samedi 23 mai 2020, lors d’un discours qu’il a prononcé sur la chaîne publique Watania 1, pour présenter ses vœux, aux Tunisiens pour la fête de l’Aïd El-Fitr.

Le président de la république a d’abord remercié et félicité les Tunisiens qui ont pu surmonter la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus : «Nous avons réussi à surmonter les obstacles grâce à la solidarité des Tunisiens d’ici et ailleurs. Je remercie particulièrement les professionnels de la Santé, les forces sécuritaires et armées, et tous les Tunisiens, désormais prêts à affronter n’importe quel obstacle», a-t-il dit.

Kaïs Saïed a également profité de cette allocution pour revenir sur la situation politique marquée par des tensions, ces derniers temps, en lançant : «Certains sont nostalgiques et rêvent d’un retour en arrière, d’autres sont, quant à eux concentrés sur des ambitions purement personnelles et d’autres s’adonnent sans cesse à l’hypocrisie, au mensonge et à la diffamation».

Il a également indiqué que la pire des maladie est celle qui touchent les esprits, en affirmant que les Tunisiens seront préservés des mauvais desseins et projets que certains préparent.

«Pour répondre à ceux qui veulent semer la discorde, nous avons mis en place plusieurs projets, qui seront bientôt présentés, et à chacun d’assumer ses responsabilités devant dieu, le peuple et l’Histoire», a ajouté le président, en rappelant que les biens du peuple spoliés doivent leur revenir.

كلمة رئيس الجمهورية #قيس_سعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك Publiée par ‎Télévision tunisienne التلفزة الوطنية التونسية‎ sur Samedi 23 mai 2020

Et d’ajouter : «La Tunisie est un seul État, représenté par un seul président à l’intérieur et à l’extérieur», probablement en référence aux derniers abus de Rached Ghannouchi, chef d’Ennahdha et président de l’assemblée, qui a souvent dépassé ses prérogatives, notamment via son appel téléphonique à Fayaz Sarej.

Le président a aussi rappelé que les Tunisiens ne demandent que leur droit à la citoyenneté et à une vie digne , loin des calculs et des conflits politiques.

Y. N.