Intox sur le rapport médico-légal dans l’affaire Madison : Le père d’Adam Boulifa saisira la justice

Wissem Boulifa, le papa d’Adam, tué dans la nuit du 16 au 17 novembre au Madison, au centre-ville de Tunis, a assuré qu’il portera plainte contre les médias ayant diffusé une intox, prétendant que le rapport médico-légal lié à cette affaire, innocenterait les accusés.

«Certains médias cherchent à blanchir les crimes et l’article n’est pas innocent. Médias de la honte !», a indiqué Wissem Boulifa dans un post publié sur son compte Facebook, en dénonçant un article publié sur un journal en langue arabe et repris par plusieurs médias prétendant que le rapport de l’autopsie, affirme que le décès du jeune Adam, aurait été causé par une chute de 8 mètres dans la cage d’ascenseur. «Cela confirme la version de l’avocat des 7 accusés dans cette affaire», souligne ledit journal.

Or cette information est fausse, selon le père d’Adam, ainsi que, Me Sami Souissi, l’avocat chargé par la famille pour défendre leurs intérêts : «Le rapport du médecin légiste a effectivement été publié, aujourd’hui, or il ne contient qu’une description de l’état du corps de mon défunt fils, sans déterminer les faits et les circonstances du décès».

Rappelons que 7 personnes, dont des agents de sécurité du Madison, ont été arrêtés dans cette affaire et sont accusés d’avoir agressé Adam Boulifa, qui fêtait ce soir-là, son 23e anniversaire…

Notons que le Madison, appelé depuis ce drame, le «bar de la mort», avait été définitivement fermé sur décision de la justice.

Y. N.