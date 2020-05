Vers une prochaine reprise des vols entre la Tunisie et l’Europe

Partagez 0 Partages

Selon MTA Conseil, agence spécialisée dans le conseil et l’assistance aux clients des compagnies aériennes, la réouverture des lignes régulières entre la Tunisie et l’Europe, après plusieurs semaines de fermeture pour cause de pandémie de Covid-19, pourrait intervenir fin juin-début juillet 2020.

Dans une note publiée hier, jeudi 28 mai 2020, MTA passe en revue les indices indiquant une volonté aussi bien de la part des opérateurs publics et privés tunisiens (transporteurs, hôteliers, agents de voyages…) que de leurs homologues européens de rouvrir des lignes régulières dans les plus brefs délais possible, en tout cas avant la fin juin et le début juillet.

Les préparatifs vont d’ailleurs bon train et même s’accélèrent : les protocoles sanitaires devant être mis en place dans les moyens de transport et les lieux d’hébergement touristiques, la très probable levée des mesures d’isolement à l’arrivée et leur remplacement par des tests négatifs récents au Covid-19 exigés pour entrer sur le territoire tunisien, etc.

Du côté des pays européens, où la Grèce et l’Italie font œuvre de pionniers et d’éclaireurs, des annonces devraient être faites, le 15 juin, sur l’ouverture des frontières extérieures de l’Union européenne.

La France, de son côté, a annoncé par la voix de son Premier ministre, Edouard Philippe, la réouverture prochaine du trafic international de passagers en précisant que cela concernerait une liste limitée de pays. Ce qui fait écrire à MTA Conseil : «Eu égard la maîtrise de la circulation du virus en Tunisie, la proximité des deux pays et à l’intensité des échanges bilatéraux aux plans humain et économique, il fait peu de doutes que la Tunisie sera placée sur la liste dans une bonne quinzaine de jours.»

I. B..