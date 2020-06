Fièvre typhoïde : Neuf personnes admises à l’hôpital régional de Tataouine

Deux nouveaux cas de fièvre typhoïde, ont été enregistrés aujourd’hui, mercredi 10 juin 2020 à Tataouine, où 9 personnes ont été admises à l’hôpital régional, à cause de cette maladie.

L’état de santé des 9 patients, âgés de 10 à 48 ans, est stable, selon Brahim Ghorghar, directeur régional de la Santé, qui a rappelé que les causes principales de cette maladie sont liées à la consommation d’eau dont la distribution n’est pas contrôlée, ou encore du Legmi (jus et/ou vin de palme), vendu sur les marchés parallèles.

D’autres contaminations pourraient être enregistrées dans la région, alerte Dr Ghorghar, qui appelle les citoyens à bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer et à ne pas acheter l’eau vendue par les marchands non autorisés.

Notons que la direction régionale de la santé poursuit son enquête épidémiologique pour dépister toutes les sources de cette maladie, d’autant que la région n’avait enregistré aucune contamination, l’an dernier.

Y. N.