Tunisie : Le ministre des Affaires étrangères alerte sur le danger «des surenchères populistes»

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, sort de sa réserve habituelle et alerte contre le danger des «surenchères populistes» et estime que ce sont «des tentatives pour galvauder l’Etat tunisien». Et ces mots ont été prononcés devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), à savoir directement devant les principaux intéressés, les députés.

C’est on ne peut plus claire, le chef de la diplomatie tunisienne fait allusion, mais d’une manière diplomatique, à la mode populiste des motions, devenue l’instrument préféré des blocs parlementaires afin de satisfaire les puissances régionales et internationales qui les téléguident et pour plaire à leurs groupies sur les réseaux sociaux sans se soucier des intérêts supérieurs de la Tunisie qu’ils mettent à mal et qui ne comptent que pour des prunes aux yeux des agitateurs du Bardo.

Diplomate de carrière et personnalité calme et réservée, M. Erray n’a pas aussi caché son désarroi du fait que des questions traitées sur Facebook, souvent erronées, soient imposées au gouvernement.

Il est clair que ces déclarations qui sonnent comme un rappel à l’ordre mais qui risquent peu d’être entendues par les agités du Bardo montrent que la diplomatie officielle est au bord de la crise de nerfs face aux gesticulations et aux enfantillages de ces derniers.

Les agités du Bardo s’assoient sur les fondamentaux de la diplomatie tunisienne, font tout et n’importe quoi et après c’est la diplomatie officielle qui se tape le sale boulot de réparer les frasques de ces irresponsables, si ces frasques peuvent être réparées.

I. B.