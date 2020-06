La direction des prisons appelle à ne pas être mêlée aux querelles politiques et annonce l’ouverture d’une enquête

Réagissant aux déclarations de la présidente du PDL, Abir Moussi, sur des visites nocturnes de députés Ennahdha à des détenus incarcérés dans des affaires terroristes, la direction générale des prisons et de la rééducation, a appelé à ne pas mêler son département aux querelles politiques, tout en affirmant qu’une enquête a été ouverte à ce sujet.

«Tous les mouvements des détenus liés à des affaires à caractère terroriste sont rigoureusement surveillés et l’entrée aux établissements pénitentiaires sont contrôlées par des caméras de surveillance et sont documentées», affirme la direction des prisons dans un communiqué publié, aujourd’hui, samedi 13 juin 2020, en rappelant que la surveillance et l’incarcération des détenus sont soumises à des procédures particulières en vertu de la loi N° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’organisation des prisons.

La même source a ajouté qu’une enquête a été ouverte, à la demande de la ministre de la Justice, Thouraya Jeribi, suite aux déclarations de la députée.

Rappelons que la présidente du PDL, Abir Moussi, avait assuré, hier, sur la chaîne nationale, Watania 1, avoir reçu un message l’informant que des députés du parti islamiste Ennahdha rendaient visite, la nuit, à des terroristes incarcérés, notamment à la Mornaguia et à Borj El-Amri, tout en assurant qu’elle en informera la justice.

Y. N.