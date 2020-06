Tunis : Leaders Immobilier inaugure sa nouvelle agence au Lac 2

Partagez 0 Partages

Dans le souci de répondre à une demande de plus en plus croissante de sa clientèle, Leaders Immobilier, agence immobilière spécialisée du marché immobilier en Tunisie, vient d’inaugurer son tout nouveau local aux Berges du Lac 2, au nord de Tunis, en face de la clinique Hannibal.

Avec ce nouveau local, d’une superficie de 227 mètres carrés, Leaders Immobilier compte désormais un réseau de 5 agences situées dans diverses localités (Borj Cédria, Barraket Sahel Hammamet, Sousse, Kelibia et Lac 2 Tunis).

L’inauguration de ce nouveau local, qui a eu lieu en présence de nombreux responsables de Leaders Immobilier, à l’instar du gérant Zied Ben Ismail, de clients et de nombreux représentants des médias, a été l’occasion de découvrir certaines nouveautés. À savoir faciliter spécialement l’octroi de crédit des banques partenaires avec un TMM réduit par rapport à ce qui existe sur le marché.

Doté d’un vaste choix de biens immobiliers, Leaders immobilier, acteur majeur de son secteur en Tunisie, sécurise ses clients en essayant de leur trouver rapidement des biens immobiliers qui correspondent à leurs attentes et à leurs besoins de manière plus sereine.

Non seulement le professionnalisme de l’agent immobilier garantit le bon choix avec le meilleur prix, mais permet au client d’être accompagné par un expert et d’éviter ainsi les pièges et les mauvaises surprises.

Leaders Immobilier assure ainsi une sérénité dans les transactions en défendant à la fois les intérêts du vendeur et de l’acquéreur.

Grâce à son expertise, sa longue expérience dans l’achat, la vente, la location et la construction, Leaders Immobilier accompagne et conseille ses clients dans leurs démarches d’établissement afin qu’ils puissent passer un séjour, des vacances, une retraite en tout repos. L’entreprise assure aussi un accompagnement personnalisé lors de la recherche de produits (lots de terrain, maisons, villas, appartements…).

Notons que Leaders Immobilier se prépare à inaugurer, prochainement, ses nouveaux bureaux à El Mourouj, Ariana et Bizerte.

Source : communiqué.