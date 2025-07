Tunisie l Me Ahmed Souab renvoyé devant la chambre d’accusation

Le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a décidé de boucler le dossier de l’enquête relative à l’avocat Ahmed Souab et de le renvoyer devant la chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis.

C’est ce que rapporte Diwan FM en citant une source proche du parquet.

Il convient de rappeler que l’ancien juge administratif à la retraite, rendu célèbre par ses sorties médiatiques peu conformistes, où il défendait les droits humains et l’indépendance de la justice a été arrêté et accusé pour «terrorisme» suite à la diffusion d’une vidéo où il faisait une déclaration devant son cabinet, le 19 avril dernier, à propos de l’affaire dite de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat dans laquelle plusieurs dizaines d’acteurs politiques, d’hommes d’affaires, d’activistes de la société civile et de journalistes sont poursuivis.

I. B.