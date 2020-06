Tataouine : 56 personnes touchées par la fièvre typhoïde, dont 5 hospitalisées

Partagez 0 Partages

Le directeur régional de la Santé Brahim Ghorghar a indiqué, aujourd’hui lundi 15 juin 2020, que le nombre de personnes touchées par fièvre typhoïde a augmenté et qu’on compte désormais 56 cas dans la région.

En revanche, à ce jour, plus que 5 personnes sont admises à l’hôpital régional de Tataouine (contre 22 il y a 48h), a affirmé Dr Ghiorghar, en précisant que leur état est stable et qu’ils bénéficient des soins nécessaires, ajoutant qu’aucun grave n’a été enregistré depuis la propagation de la maladie.

Le directeur de la direction régionale de la Santé a encore rappelé la nécessité de ne pas boire l’eau d’origine inconnue ou vendue illégalement, à bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer et à ne plus boire le «legmi» (jus/alcool de palme).

On notera que le gouvernorat de Tatatouine, en a interdit la vente et la consommation dans la région.

Y. N.