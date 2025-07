Déclaration de valeur et arnaques | Mise en garde de l’ambassade d’Italie en Tunisie

L’Ambassade d’Italie en Tunisie réitère son appel à tous les utilisateurs à se méfier de toute personne prétendant pouvoir obtenir des rendez-vous dans un délai plus court contre le paiement d’une somme d’argent et recommande vivement de ne pas payer pour un tel service.

L’Ambassade se dissocie totalement et sans équivoque de tout site web, agence, association ou individu prétendant exercer une telle activité et continuera à opérer des contrôles de plus en plus stricts sur la prise de rendez-vous, se réservant le droit d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des instances appropriées.

A cet égard, il est prié de bien vouloir communiquer rapidement à consolare.tunisi@esteri.it toute information concernant des sites web, des agences, des associations ou des personnes physiques exerçant ce type d’activité.

Il est à rappeler que la déclaration de valeur ou la certification CIMEA n’est requise pour la demande de visa d’études que si l’université l’exige.

Les étudiants sont priés de vérifier sur le portail « Universitaly ».

Communiqué