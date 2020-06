Meurtre d’un père de famille à Hammamet : Le suspect placé en détention

La police judiciaire a arrêté dans la soirée du mardi 16 juin 2020, un individu de 25 ans, suspecté du meurtre d’un père de famille âgé d’une quarantaine d’années.

Selon une source policière, le tueur connaissait sa victime, et le jour du meurtre, les deux hommes s’étaient rendus ensemble près de la montagne, située dans la localité de Oued El Far, où ils avaient organisé une soirée arrosée.

Une dispute a éclaté et ils en sont venus aux mains : le plus jeune a cassé une bouteille et a poignardé son ami, au cou, avec le bout tranchant, avant de fuir.

Le blessé est descendu en ville, pour tenter de chercher de l’aide, mais il est tombé en pleine rue et a rendu l’âme.

Le suspect, qui a été arrêté chez lui, a reconnu son forfait, selon la même source, et a été placé en détention, sur ordre du ministère public.

Y. N.