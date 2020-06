La Tunisie obtient la certification «Safe Travels», du Conseil mondial du voyage et du tourisme

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé, aujourd’hui, vendredi 26 juin 2020, que la Tunisie a obtenu la certification «Safe Travels» du Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel & Tourism Council, WTTC).

Ce programme reconnaît les destinations les plus sûres, prêtes à reprendre le tourisme après la crise des coronavirus. Et avec ce précieux sésame, la Tunisie est reconnue par le WTTC, comme pays pouvant accueillir, les touristes et les vacanciers, en toute sécurité.

«Ce classement est dû au succès de notre pays dans sa lutte contre l’épidémie du coronavirus, à la stratégie développée par le ministère du Tourisme pour promouvoir ce succès, ainsi qu’au protocole sanitaire mis en place par les différents intervenants», a commenté le ministère, tout en rappelant que ce succès revient aussi à la coopération entre l’Office national tunisien du Tourisme (ONTT) et le programme Tunisia JOBS de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

