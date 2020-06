JCC 2020 : Une réflexion collective pour impulser un nouveau départ

Dans le cadre des préparatifs de la 31e édition des JCC 2020, qui aura lieu du 7 au 12 novembre 2020, sous la direction du réalisateur Ridha Béhi, et du forum sur trois axes sur le thème «Les JCC : hier, aujourd’hui et demain», une première partie des trois premiers panels s’est déroulé le 16, 17 et 19 juin 2020 à la Cité de la Culture de Tunis.

Les panels se sont déroulés en présence de professionnels du cinéma, critiques, experts, institutions partenaires, qui ont pu exposer leurs propositions autour des thématiques proposées en conférant ainsi à cette session une approche rétrospective (bilan) qui ouvrira la voie à une démarche prospective (stratégie).

À appeler, dans ce cadre, que la seconde partie des panels se déroulera la semaine prochaine afin de continuer à réfléchir sur l’industrie de films, le rayonnement ainsi que les archives. Cette réflexion constituera la pierre angulaire de la prochaine session et celles à venir.

La synthèse et le résultat de ces réflexions constitueront la matière qui viendra enrichir le quatrième panel sous la thématique «Le devenir des JCC», qui traitera des propositions issues des trois premiers panels afin de faire évoluer le festival, ainsi que le secteur cinématographique en Tunisie, en Afrique et dans le monde arabe.

Le réalisateur Ridha Behi, directeur des JCC 2020.

Les professionnels du cinéma, les critiques, les experts en droit et en finances, les représentants des associations et des structures partenaires des JCC sont donc invités à prendre part à la seconde partie des panels sectoriels selon le programme suivants: «Industrie, marché et diffusion de films» (mardi 30 juin); «Le rayonnement du festival» (mercredi 1er juillet); «Archives, promotion du patrimoine et réception critique» (vendredi 3 juillet); et «Le devenir des JCC» (mercredi 22 juillet et mercredi 5 août).

Source : communiqué.