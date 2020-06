Mohamed Ali Toumi dément son implication dans une affaire de conflit d’intérêts et va saisir la justice pour diffamation

Mohamed Ali Toumi a démenti la rumeur selon laquelle il aurait profité de son poste de ministre du Tourisme, pour obtenir des avantages au profit de son agence de voyage, en concluant un marché, lors du confinement, pour 11.000 Libyens, contre un montant de 20 millions de dinars tunisiens (MDT)

«J’ai lu l’article en question et cela n’a pas de sens. Les frontières étaient fermées, comment aurait-on pu faire entrer en Tunisie, un si grand nombre de libyens ? A moins que les ministres de la Défense, de l’Intérieur et de la Santé soient de mèche et c’est vraiment le ridicule qui ne tue pas», a déploré, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, hier, vendredi 26 juin 2020, sur Jawhara FM.

Mohamed Ali Toumi a rappelé qu’il s’est désengagé de ladite agence de voyage, avant de prendre les rênes du ministère, en ajoutant, cependant, qu’il y possède encore des actions : «ce qui n’est pas interdit par la loi et j’ai d’ailleurs déclaré mes biens à l’Inlucc, dès ma prise de fonctions».

Le ministre a expliqué que cette agence traite depuis 2016 avec le Consulat libyen en Tunisie et que lorsque le confinement a été imposé, ce dernier, a pris en charge près de 200 Libyens bloqués en Tunisie, et ce, en collaboration avec l’agence de voyage en question.

«Je pense que l’on a induit en erreur la journaliste, qui se présente comme spécialiste de l’investigation et je me vois obligé de me défendre et donc de saisir la justice pour diffamation et propagation de fausses rumeurs», a-t-il dit, en déplorant que la journaliste ne l’ait pas contacté, avant de diffuser son article.

Y. N.