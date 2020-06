Tunisie : Neuf tentatives de migration clandestine mises en échec en une nuit

Dans la nuit du 28 à 29 juin 2020, les unités de la garde maritime ont réussi à faire avorter 9 tentatives d’immigration clandestine des côtes tunisiennes vers l’Europe.

Au total, 200 individus âgés de 16 à 53 ans, originaires des gouvernorats de Tunis, Mahdia, Sfax, Monastir, Sousse, Kairouan, Nabeul, Ben Arous et Tataouine, ont été arrêtés à bord des navires, parmi lesquels, 8 personnes sont recherchées par les unités sécuritaires et les structures judiciaires pour leur implication dans des affaires de droit public et de violence.

Les unités sécuritaires ont, par ailleurs, saisi une somme en devises d’une valeur estimée à 2.070 euros et d’environ 10.000 dinars tunisiens, ainsi que 2 navires de croisière et 43 téléphones portables, selon Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la direction générale de la Garde nationale.

C. B. Y.