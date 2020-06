Séance unique : Horaires d’été des bureaux de Poste à partir du 1er juillet

La Poste Tunisienne a annoncé aujourd’hui, mardi 30 juin 2020, les horaires d’ouverture de ses bureaux, ses agences de Rapide-Poste et des colis postaux durant la séance unique estivale (du 1er juillet au 31 août).

Ces horaires concernent les agences RapidPost et les agences Colis Postaux et ont été fixés comme suit:

Du lundi au jeudi : de 7h30 à 13h30;

Vendredi : de 7h30 à 12h30.

Le bureau de Poste Tunis City Géant assurera la continuité du travail durant toute la semaine de 10h à 21h.

D’autre part, la Poste a précisé que le bureau de l’aéroport international de Tunis-Carthage, assurera la continuité du travail 24h/24 et 7jours/7, et ceux des aéroports internationaux suivants de Monastir, de Jerba-Zarzis, d’Enfidha et de Tabarka seront ouverts en fonction de l’activité aérienne, 7jours/7.

La Poste a également rappelé que 64 bureaux et 25 agences RapidPost continuent à assurer une séance du travail les samedis de 9h00 à 12h15 (la liste sera publié sur son site).

Y. N.