Le ministère des Affaires culturelles autorise les spectacles au Théâtre de Carthage

Au lendemain de l’interdiction des manifestations culturelles au Théâtre romain de Carthage, décidée par la municipalité de cette ville du nord de Tunis, le ministère des Affaires culturelles a annoncé, cet après-midi, vendredi 28 août 2020, que celles-ci sont autorisées.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette décision a été prise en collaboration avec les autorités régionales du gouvernorat de Tunis auquel est rattachée la ville de Carthage, tout en affirmant que le protocole sanitaire devra être respecté par les organisateurs et par les spectateurs afin d’éviter la propagation de la pandémie.

De son côté, la municipalité a publié un autre communiqué, en affirmant que sa décision d’annuler les spectacles et manifestations culturelles au Théâtre de Carthage est maintenue et ce pour assurer la sécurité sanitaire des habitants et des visiteurs et pour faire face au coronavirus, dont le nombre de cas est en hausse en Tunisie et dans la région.

La municipalité a également indiqué que seul un ordre du tribunal administratif pourrait annuler cette décision…

On notera, cependant, que le Théâtre de Carthage est sous la tutelle des ministère des Affaires culturelles.

Y. N.