Tunis : Fermeture du magasin Monoprix de la rue Charles de Gaulle, après la contamination au coronavirus d’un de ses employés

Partagez 556 Partages

«Un employé du magasin Monoprix de rue Charles-de-Gaulle à Tunis a été contaminé au coronavirus», annonce Monoprix Tunisie, dans un communiqué publié cet après-midi, vendredi 28 août 2020, en précisant que ce commerce a été provisoirement fermé pour stérilisation.

Le magasin rouvrira samedi 29 août, ajoute le communiqué, en précisant qu’une entreprise spécialisée a été chargée de le désinfecter entièrement et que les employés ayant été en contact avec l’agent contaminé ont été identifiés et placés à l’isolement.

«La priorité de Monoprix en ces temps délicats reste la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs. Dans ce cadre, nous rappelons l’importance du respect des consignes, régulièrement communiquées par le ministère de la Santé, et que le port du masque et la distanciation physique d’au moins 1 mètre demeurent obligatoires dans nos magasins», ajoute encore Monoprix Tunisie, qui souhaite prompt rétablissement à son employé.

Y. N.