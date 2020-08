Chawki Tabib lance un SOS à Rached Ghannouchi pour le sauver

Chawki Tabib sollicite la protection spéciale du chef des islamistes tunisiens.

Daniel Balavoine chantait ‘‘SOS d’un terrien en détresse’’*, si on veut en faire une nouvelle version ça sera sans aucun doute «SOS d’un toubib en détresse». Et le toubib en question serait Chawki Tabib, le président sortant (et qui refuse de sortir) de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc).

Par Imed Bahri

M. Tabib, qui n’a pas du tout digéré, et c’est un euphémisme, son limogeage de la présidence de l’Inlucc par le chef de gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, dont on dit que cela a été fait à la demande pressante du président de la république Kaïs Saïed, a en effet lancé un SOS à Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et d’Ennahdha, le parti islamiste qui a fait tomber M. Fakhfakh. «L’ennemi de mon ennemi est mon ami», dit le célèbre adage dont M. Tabib semble faire sien.

Le corporatisme des avocats vole aussi au secours de l’ancien bâtonnier des avocats, qui a présenté un recours devant le tribunal administratif pour invalider la décision de M. Fakhfakh. M. Tabib n’a pas chargé un avocat mais toute une équipe pour le défendre, composée (excusez du peu !) par tous les anciens bâtonniers de l’Ordre des avocats encore en vie (il aurait été difficile d’ameuter aussi les morts) et comme cela n’était pas encore suffisant, se sont joints à eux une myriade d’autres ténors du barreau.

Recours devant le Tribunal administratif présenté par la défense de Chawki Tabib contenant les noms des anciens bâtonniers encore en vie et d’autres avocats.

On dirait que l’on fait face au procès du siècle ! D’ailleurs la manière dont M. Tabib se cramponne à son poste est sidérante ! Pourquoi, a-t-on envie de dire. M. Tabib aurait pu se conformer à la décision prise à son endroit tout en présentant un recours devant le tribunal administratif mais de là à se cramponner à son poste et à refuser même de quitter son bureau et de laisser son successeur s’y installer, il y a anguille sous roche, dirait l’autre…

* ‘‘SOS d’un terrien en détresse’’ est la chanson qui a permis à Daniel Balavoine d’accéder à la célébrité. Elle fut composée par Michel Berger est chantée pour la première fois dans l’émission ‘‘Starmania’’.