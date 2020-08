One Tech Holding : résultat net part du groupe en repli de 91,3% (1er semestre 2020)

Partagez 0 Partages

Les états financiers consolidés de la société One Tech Holding au au 30 juin 2020 dégagent un résultat net part du groupe de 1.956.203 DT contre 22.398.624 DT au 30 juin 2019, en baisse de 91,3%.

Le résultat d’exploitation au premier semestre 2020 est ressorti à 2.723.366 DT contre 34.698.357 DT en recul de 92,1%.

Malgré un contexte économique mondial extrêmement difficile, en raison de la pandémie de la Covid-19, les revenus du groupe One Tech ont atteint 316 millions de dinars tunisiens (MFT) durant le premier semestre de 2020, en régression de 33,3%, et à périmètre constant de 31%, par rapport à leur niveau du premier semestre de l’année 2019.

Cette baisse des revenus est principalement due à l’arrêt de la production de ses principaux donneurs d’ordre comme suite à la pandémie du Covid-19 qui a sévi sur le deuxième trimestre de l’année 2020.

Les exportations ont été largement moins impactées que les ventes sur le marché local et ont représenté, sur la première moitié de l’année, un niveau de 82,5% du chiffre d’affaires consolidé du groupe.

Le groupe OTH compte consolider ses exportations et réduire son exposition au marché local. L’impact financier sur l’activité et la situation financière du groupe en 2020 se traduisant donc par une baisse du résultat net de 91% par rapport à la même période de l’exercice 2019.

Il est à signaler que le nouvel environnement post-Covid représente une opportunité certaine de développement pour le groupe. En effet, plusieurs multinationales ont décidé de relocaliser leurs sources d’approvisionnement et de considérer d’autres alternatives de production qui soient plus proches et plus flexibles, estime-t-on du côté de la direction du groupe.

I. B.