Convention de partenariat Fondation Biat – Université de Tunis El Manar

La Fondation Biat annonce la signature d’une convention de partenariat avec l’Université de Tunis El Manar – جامعة تونس المنار qui vise le développement de la culture entrepreneuriale chez les jeunes.

L’objectif de cette convention est la valorisation et l’appui d’un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat qui va renforcer les résultats de la recherche et inciter à la création d’entreprises innovantes.