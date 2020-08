Interrogations sur l’exercice du pouvoir par Kaïs Saïed

Dans ce texte, l’auteur revient sur les agissements récurrents ayant ponctué les dix premiers mois du mandat du président de la République Kaïs Saïed et ayant impacté négativement son rendement. M. Saïed qui n’est pas doué dans l’autocritique et l’introspection ne semble pas prêt à changer ses mauvaises habitudes lourdes de conséquences.

Par Chedly Mamoghli

Kaïs Saïed, pourquoi cette attitude très solitaire, très retirée, cloisonnée, déconnectée des autres mondes, n’écoutant pas les autres, n’écoutant que sa voix intérieure? Un président qui ne s’explique jamais, qui ne rend jamais des comptes, qui ne donne jamais d’interview, pourquoi cette attitude très jupitérienne, excessivement jupitérienne? Pourquoi? C’est une mauvaise posture, une posture destructrice qui laisse place aux malentendus et nourrit les rumeurs les plus folles?

L’exercice du pouvoir ne se limite pas au pouvoir de limoger

Pourquoi aussi cette attitude condescendante et décevante voire humiliante à l’égard de tant de personnes qui ne le méritent pas? Pourquoi tant de limogeages en si peu de temps? Pourquoi ces limogeages à ne plus en finir, qui plus est, sont d’une brutalité et d’une manière médiévale nous rappelant celles des pires monarques absolus et des pires autocrates que vous avez tant critiqué en tant que juriste et constitutionnaliste dont la discipline enseignée à des générations est la rationalisation du pouvoir entre gouvernants et gouvernés?

Des limogeages expéditifs, inexpliqués, brutaux et dénigrants pour les personnes concernées que vous avez souvent choisi vous-même et que personne ne vous a imposées. Avec Noureddine Erray à titre d’exemple, vous l(avez choisi vous-même, pourquoi vous l’avez traité de la sorte ? Hichem Mechichi que vous avez choisi vous-même, pourquoi entrer en guerre contre lui avant même qu’il ne présente son gouvernement devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP)? Pourquoi l’avoir humilié publiquement jeudi dernier? Sommes-nous dans une République ou dans la cour d’Ubu roi? Pourquoi ce nihilisme? Pourquoi créer tant d’ennemis en si peu de temps? Pourquoi tout casser? Pourquoi créez-vous ce vide abyssal autour de vous?

L’influence néfaste et destructrice de Nadia Akacha

Pourquoi tout le monde tombe en disgrâce si rapidement et en si peu de temps et il n’y a que Nadia Akacha, votre cheffe de cabinet, qui reste, qui ne cesse de gagner en pouvoir et qui est intouchable? Quelle est sa valeur ajoutée? Rien.

Vous n’avez pas une expérience de l’Etat et elle n’en pas elle non plus. Le plus proche collaborateur du chef de l’Etat doit apaiser la situation quand il est en mauvais terme avec quelqu’un, elle, au contraire, les exacerbe voire les crée.

Le plus proche collaborateur du chef de l’Etat essaye de soigner son image et de l’ouvrir sur les autres mondes, elle, au contraire, vous isole et vous cloisonne.

Le plus proche collaborateur du président le conseille pour soigner ses relations, elle, au contraire, vous sape vos relations et ce, même avec ceux que vous avez choisis.

Enfin, pourquoi laissez-vous la situation pourrir dans le sud et vous gardez-vous d’agir? Monsieur le Président, cher Professeur, nous sommes déçus. Profondément déçus. Quel gâchis! Après les cinq ans perdus avec Béji Caïd Essebsi dont le mandat fut un grand rendez-vous manqué et une perte de temps énorme pour la Tunisie, nous sommes aujourd’hui en train de vivre un gâchis monumental, en train de tout casser et de tout foutre en l’air.

Excusez ma sincérité, je ne peux me taire alors que mon pays coule.

* Juriste.