Officiel : Qalb Tounes accordera sa confiance au gouvernement Mechichi

Le parti Qalb Tounes a annoncé ce soir, lundi 31 août 2020, à l’issue de la réunion extraordinaire de son conseil national, qu’il accordera la confiance au gouvernement Mechichi.

«Bien que nous ayons enregistré des vices dans la désignation de Hichem Mechichi par le président de la république, et que nous ayons des réserves sur certains membres du gouvernement proposé, notamment ceux liés aux ministères de souveraineté, nous avons décidé de demander aux députés du parti de voter la confiance au prochain gouvernement et ce afin d’assurer la stabilité politique, économique et sociale du pays», indique Qalb Tounes dans un communiqué.