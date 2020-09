Khaled Krichi : Si Mechichi désobéit à ceux qui l’ont soutenu, ils l’éjecteront du pouvoir

Partagez 0 Partages

La confiance obtenue par Hichem Mechichi, hier, mardi 1er septembre 2020, lors de la plénière consacrée au vote de confiance à son gouvernement, est conditionnée, selon le dirigeant et député du mouvement Echaâb, Khaled Krichi…

Pour éviter une motion de censure à son encontre dans 6 mois, Mechichi devra, d’après Krichi, se montrer obéissant envers les blocs qui ont permis son accession au pouvoir, en particulier ceux d’Ennahdha et de Qalb Tounes, et ce, en limogeant les ministres nommés à la tête des départements de souveraineté qui lui auraient été, selon eux, imposés par le président de la république, Kaïs Saïed, à l’instar de Taoufik Charfeddine, ancien dirigeant de la campagne électorale du chef de l’Etat, et nommé ministre de l’Intérieur.

Le nationaliste arabe a, par ailleurs, affirmé, lors de son interview sur les ondes de Shems FM, que blocs ayant voté la confiance au gouvernement Mechichi ne l’ont pas fait par conviction, mais parce qu’ils avaient peur de la dissolution du Parlement, assurant que les consensus entre les partis, lors de la plénière d’hier, ont eu lieu dans «des chambres obscures et fermées», afin de permettre le passage du gouvernement.

Khaled Krichi a, d’un autre côté, indiqué que la proposition de son mouvement, qui consiste principalement à mettre en place une trêve politique, et à ce que Mechichi s’engage à retourner au Parlement pour le renouvellement de la confiance dans une période qu’il détermine lui-même, est toujours d’actualité.

C. B. Y.